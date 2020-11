In un’intervista a Canal Plus, Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus e ora al Barcellona, ha racconta di essere stato vicino all’Inter: "Potevo andare al Bayern Monaco o all'Inter, ma non credevo fosse il momento giusto per me. Alla Juve avrei potuto arrivarci due anni prima, ma anche in quell'occasione ho pensato che non era il momento. Avrei rischiato di perdere due anni in un club nel quale c'erano Pogba, Pirlo e Vidal, e giocavano regolarmente loro".