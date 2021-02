Futura moglie di Graziano Pellè, la modella ungherese Viki Varga ha raccontato la verità sull'interessamento degli ultimi mesi da parte della Juve per l'attaccante che ha poi firmato con il Parma: "Un pensierino alla Juventus? Lo abbiamo letto dai giornali, non è arrivata una vera e propria offerta", ha detto a Tiki Taka. Nulla di concreto quindi, per i bianconeri era un'idea low cost e nulla di più. Pellè infatti sarebbe potuto arrivare da svincolato dopo la fine dell'esperienza in Cina allo Shandong Luneng.