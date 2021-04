Leandro Paredes è un giocatore ampiamente apprezzato dal calcio italiano. In passato vestì le maglie di Empoli e Roma, prima di intraprendere il suo viaggio all’estero che prima lo ha condotto allo Zenit, poi in Francia al Paris Saint-Germain. In Italia è apprezzato da Juventus e Inter e Calciomercato.com ha riportato un retroscena di mercato con i bianconeri protagonisti. La Juve pensò al regista argentino quando ancora giocava in Russia, mentre negli ultimi tempi è stato lo stesso Psg ad offrire Paredes alla Juve, in uno scambio che poteva coinvolgere Pjanic. Il resto è storia nota, con il bosniaco ceduto al Barcellona in cambio di Arthur.