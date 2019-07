La questione Dybala tiene ancora banco in casa Juve. Si parla di lui in chiave Manchester United, con un'offerta forte del club inglese e la volontà della Juventus di fare cassa. Opposta a quella della Joya. In queste ore, in merito, è diventata virale una vecchia intervista di Fabio Paratici, datata 12 febbraio. Pochi mesi fa. Cosa disse sul 10 bianconero?. Ecco le sue parole: "Dybala resta, dalla Juve va via solo chi vuole andare via. Con chi è migliorabile? Difficile. Messi forse, già con Neymar avrei dei dubbi. James Rodriguez? È un grande giocatore, bisogna vedere. Ma ripeto, migliorare i nostri è difficile. Migliorare Costa, Dybala, Bernardeschi, Cuadrado è veramente difficile. Banalmente la prima cosa che non deve fare chi ha la mia responsabilità è fare danni. Sembra una cosa semplice ma non lo è. Quando tu parti da una rosa forte, la prima cosa che devi fare è cercare di non peggiorarla. La Juve ha venduto solo tre titolari in questi ultimi nove anni. Bonucci lo abbiamo ripreso quindi due, Vidal e Pogba. Gli altri hanno fatto delle scelte di vita: Pirlo è andato a giocare negli Usa, Tevez è tornato a casa. Abbiamo cercato di migliorare anno dopo anno. Rosa e bilancio, che sono legati. Nella stessa intervista, però, disse anche: "Allegri? E' uno dei primi 5 allenatori al mondo, è un uomo molto intelligente: certo che resta. Kean? E' un grande centravanti, da Juve: è uno di quelli che faranno gol in Champions League e lo vedremo per tanti anni ancora giocare in Europa. Bisogna vedere la sua evoluzione perché a 18 anni fai dei cambiamenti, in pochi mesi, difficilmente preventivabili. Però sicuramente già adesso è un giocatore da Juve. Non è che è nella rosa perché gli facciamo un favore noi, ma perché crediamo che sia un giocatore di immense prospettive". Un retroscena curioso, visto come è finita per due dei tre soggetti nominati.