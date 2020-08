Victor Osimhen è da pochi giorni un nuovo attaccante del Napoli, acquistato dal Lille per 70 milioni più 10 di bonus, ma vendendo dei giovani al club francese per circa 20 milioni. Il bilancio dell’affare, dunque, è una spesa da 50 milioni. Ma c’è un retroscena su Osimhen legato alla Juventus.





Solo pochi anni fa, come riferito da calciomercato.com, il CFO bianconero Fabio Paratici aveva pensato seriamente di acquistare Osimhen. All’epoca il nigeriano militava ancora allo Charleroi, ma aveva già mostrato quelle qualità che poi ha fatto vedere anche al Lille. La Juve, però, non affondò il colpo perché da extracomunitario avrebbe occupato uno slot prezioso. Ecco perché Paratici, per un ragazzo che ancora non era esploso, non ha voluto fare un investimento importante. Così è sfumata un’opportunità ma il giocatore era stato seguito a lungo dai bianconeri. Adesso però lo ha preso il Napoli, ma la Juve lo conosce ancora molto bene…