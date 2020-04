Via dal Paris Saint-Germain, questa volta per davvero. Nonostante l'emergenza coronavirus Neymar sarà accontentato, dopo tre anni di alti e bassi lascerà il club che lo ha riempito di soldi ma nel quale non si è mai sentito a casa. Neymar partirà, con destinazione Spagna. Probabilmente Barcellona, difficilmente Real Madrid, che dodici mesi fa ha provato in tutti i modi a prenderlo. A raccontarlo l'agente di ONey, Wagner Ribeiro, a Canal do Nicola su Espn: "Nel maggio 2019 sono stato a Madrid in gran segreto diverse volte, Florentino Perez voleva Neymar, era il suo sogno". E la Juve? Era era pronta a sacrificare Dybala, molto gradito a Leonardo. Ma il brasiliano non ha mai preso in considerazione né l'ipotesi Torino né quella madridista. Voleva e vuole il Barcellona.