Come all’improvviso riecco l’Alavaro Morata che stava deliziando l’Italia intera solo qualche mese fa, capace di trascinare la Juventus contro la Lazio con una doppietta. Un big match delicato risolto dallo spagnolo, su cui il club bianconero punta per il presente e anche per il futuro. Come riporta Calciomercato.com, la dirigenza è orientata a prolungare il prestito di Morata versando altri 10 milioni di euro all’Atletico Madrid, rimandando dunque il discorso riscatto. La Juve vuole tenersi stretto Alvaro, Alvaro la Juve, che ha desiderato fin dal principio, anche quando in estate si è fatto sotto anche il Napoli, che ha poi virato su Osimhen.