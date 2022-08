Grande protagonista ieri in campo,lo è stato anche sul mercato. Nonostante il suo ritorno all'Atletico Madrid, quello dello spagnolo è rimasto un nome caldo per l'attacco della Juventus, ma col passare delle settimane le probabilità di un suo ritorno in bianconero si sono pressoché annullate. E a confermarlo, anche un retroscena della partita di ieri alla Continassa: come svelato dal giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà, a microfoni spenti Morata avrebbe fatto capire ai presenti e agli ex compagni che non si muoverà dall'Atletico Madrid.