Alvaro Morata è il giocatore copertina della Juventus. Tre gol nelle ultime 72h, decisivo in campionato e in Champions League. Se n'era andato da talento ed è tornato da uomo maturo. Da bomber, soprattutto. Quando ha lasciato Torino aveva scritto una lettera che aveva fatto emozionare tutti i tifosi bianconeri, dicendo che non sarebbe stato un addio. E infatti rieccolo qui. Secondo La Stampa, tra l'altro, avrebbe anche rinunciato a parte dell'ingaggio che percepita all'Atletico Madrid pur di tornare alla Juventus.