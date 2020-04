L'edizione odierna di Tuttosport torna indietro nel tempo e racconta il passato di alcuni campioni bianconeri con simpatici retroscena. Oggi è il turno di Paolo Montero, il primo giocatore voluto da Lippi alla Juve: "Sono ormai diventati leggendari i blitz che Montero faceva nelle camere dei bianconeri durante i ritiri - scrive il quotidiano -. Paolo in cerca di chiacchierate e confronti, quegli altri altri solo desiderosi di farsi i fatti loro e - tendenzialmente - continuare la loro bella sfida alla Playstation. E uno, e due, e tre...dopo qualche tentativo d'approccio con annessa ricacciata al mittente, ecco che scattava la reazione impulsiva e per la malcapitata Playstation diventavano problemi. Presa e staccata o, peggio ancora, scaraventata a terra. Il tutto tra la rabbia dei compagni ma anche, in realtà, il divertimento puro: che sotto-sotto più della sfida appena interrotta diventava sfizioso assistere alla reazione scomposta del Piña".