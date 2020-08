Non ci sono più dubbi, Edin Dzeko è il preferito della Juventus che ha già apparecchiato la tavola per il suo arrivo a Torino. 10/15 milioni alla Roma e un biennale da 7,5 milioni da far firmare al bosniaco. Cosa manca? Il sostituto di Dzeko in giallorosso, identificato in Arek Milik, con cui la Juve aveva strappato un accordo quando sulla panchina sedeva ancora Maurizio Sarri. A proposito, c’è un retroscena legato al centravanti polacco del Napoli: come riporta il Corriere dello Sport, il giro di telefonate di Pirlo ai candidati per la maglia numero 9 bianconera ha coinvolto anche Milik, cosa che ha mandato su tutte le furie il presidente De Laurentiis.