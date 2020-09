Arek Milik si sta convincendo a lasciare il Napoli a costo zero? Come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito: "il valzer degli attaccanti entra nel vivo la prossima settimana. Arek Milik ha continuato a pensare alla Juve fino a ieri sera, in modo serio e concreto. Al punto che, aspettando un eventuale accordo tra i bianconeri e il Napoli, sarebbe stato disponibile ad andare verso il braccio di ferro pur di liberarsi a parametro zero. La Juve nella testa del polacco, dunque, in un tentativo di risalita per esaudire il suo desiderio". La Juve però non ha margini di accordo col Napoli e ora Milik pensa seriamente alla Roma nella speranza che le due società possano sbloccare l'affare.