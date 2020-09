Arkadiusz Milik è al centro del mercato juventino di queste settimane, ma non per un trasferimento in bianconero. Dal suo eventuale passaggio alla Roma, infatti, dipende la possibilità per la Juventus di comprare Edin Dzeko. L'attaccante polacco, quando l'allenatore bianconero era Sarri, era un obiettivo della Juve, che però con l'approdo di Pirlo in panchina ha virato sul bosniaco giallorosso. In realtà Milik spera ancora in una chiamata da Torino. E in effetti tale chiamata è arrivata, ma non per il motivo che sperava lui: come rivela Calciomercato.com la Juventus ha contattato il suo entourage per ribadire che non è intenzionata a ingaggiarlo nemmeno a parametro zero. Sogno definitivamente infranto per Arek.