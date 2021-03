Arek Milik ha già segnato due gol con il Marsiglia convincendo tutti, ma la Francia non era la prima scelta dell'attaccante polacco. Il giocatore aveva voglia di lasciare il Napoli, ma sarebbe rimasto volentieri in Italia e ha aspettato a lungo la Juventus, con la quale aveva un principio d'accordo in estate. Milik ha aspettato una chiamata fino all'ultimo, dai bianconeri o da altri club italiani che però non si sono mai fatti avanti concretamente per prenderlo. Così Milik è andato al Marsiglia, ed è già a quota 2 reti.