Lo stallo del caso Milik sta irritando tutti gli attori in gioco. Dalla Roma, che ha trovato la quadra con il Napoli e aspetta impazientemente il sostituto Dzeko, alla Juventus che non può ancora abbracciare il bosniaco. Il Corriere dello Sport rivela un retroscena, secondo cui il tecnico giallorosso Fonseca avrebbe chiamato il polacco: “Su Milik, nel frattempo, è sceso in campo in prima persona Paulo Fonsea. Gli ha telefonato, come già era successo con altri calciatori vicini alla firma con la Roma, spiegandogli che lo considera addirittura più adatto di Dzeko al suo sistema di gioco. Anche per questo Milik ha abbandonato l’utopia Juventus e si è accordato con la Roma”.