L'avventura di Arek Milik al Marsiglia è appena iniziata, ma la Juventus non smette di seguire l'attaccante polacco col quale l'anno scorso aveva anche un principio di accordo. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri pensano ancora a lui per il futuro e potrebbero davvero fare un tentativo: nell'accordo tra Napoli e Marsiglia infatti non c'è nessun veto a un ritorno dell'attaccante in Serie A. E se la squadra di Villas-Boas non dovesse qualificarsi alla prossima Champions, scatterebbe una clausola di 12 milioni di euro.