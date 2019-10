Sinisa Mihajlovic sbarca all'Allianz Stadium sabato sera per affrontare la Juventus con il suo Bologna. Il guerriero rossoblù, che sta lottando contro la leucemia, arriva in quello stadio che sarebbe potuto essere il suo, a partire dall'estate del 2014. Mihajlovic, come racconta oggi Tuttosport, fu a un passo dalla Juventus per sostituire Antonio Conte, che poi decise inizialmente di restare a Torino. Se ne andò in un secondo momento, ma Miha aveva già un accordo con la Sampdoria e in bianconero arrivò Massimiliano Allegri. Una sfida speciale, insomma, per il serbo.