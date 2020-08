2









Che Blaise Matuidi abbia trovato un accordo con l'Inter Miami di David Beckham è risaputo. Che in queste ora si stia limando l'operazione per chiudere possibilmente oggi, idem. Ma ciò che è meno scontato, stando alle notizie lette ieri, sono formula e input di suddetta operazione. Innanzitutto, è importante sapere che è stato Matuidi a chiedere di essere ceduto. Consapevole di essere arrivato a fine ciclo, ha detto sì al suo ex compagno di squadra al PSG Beckham e ha dato il là alla trattativa.



NON È COME PENSI - Se ieri si parlava a una rescissione con trasferimento del centrocampista francese in Florida da svincolato a parametro zero, in realtà la Juve sta trattando con l'Inter Miami una cessione remunerativa, per evitare di dover mettere a bilancio una minusvalenza. Ed è questo il motivo per cui non è stato concluso tutto già ieri. Matuidi fu acquistato nel 2017 per 20 milioni di euro, divenuti quasi 23 coi bonus, e il suo contratto (rinnovato durante il lockdown) scade l'anno prossimo. LA CIFRA NECESSARIA - Calcolando gli ammortamenti, per scongiurare la passività a bilancio alla voce Matuidi la Juventus dovrebbe vendere il giocatore all'Inter Miami per circa 3 milioni di euro.