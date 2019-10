Claudio, al Daily Mail, ha parlato dell'interesse dei club inglesi sul suo conto: "Da ragazzo i miei calciatori preferiti erano Lampard e Gerrard, quindi ho sempre seguito il campionato inglese. Il ritmo e l'approccio fisico delle partite mi hanno sempre affascinato, per non parlare degli aspetti economici e organizzativi. Possiamo dire che mi sarebbe piaciuto fare un'esperienza in Premier League, ma passare tutta la carriera alla Juventus è sempre stata una priorità per me. In passato ci sono stati sondaggi dalle squadre di Manchester e dal Chelsea, ma non sono mai iniziate vere e proprie trattative".