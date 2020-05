Nei giorni scorsi il brasilianoha fatto chiarezza sulle voci che lo accostavano alla Juventus ( QUI ), ma la possibilità che il terzino del Real Madrid venisse in Italia c'era davvero: prima del ritorno disulla panchina dei Blancos l'anno scorso, Marcelo aveva pensato all'addio per i non facili rapporti cone la volontà del club di prendere un nuovo terzino sinistro. Come riporta Calciomercato.com, in quel caso il brasiliano aveva dato il via libera alla Juve come potenziale destinazione. Poi è tornato Zizou e il brasiliano è rimasto al Real.