Durante un collegamento a Sky Sport, il giornalista Peppe Di Stefano, vicino alle vicende di casa Milan, ha raccontato un retroscena sul passaggio di Mario Mandzukic alla Juventus, adesso in orbita rossonera: “Il Milan con Galliani incontrò il dirigente dell’Atletico Madrid Andrea Berta per parlare di Mandzukic. Il Milan era vicino ma l’affare non andò in porto perché quello non era un bel periodo per le finanze del club rossonero. Venti giorni dopo poi Mandzukic arrivò in Italia, ma per andare alla Juventus”.