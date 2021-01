Quasi tutto fatto per il ritorno di Mario Mandzukic in Serie A. L'attaccante croato ha trovato l'accordo con il Milan e presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Ultimi giorni da svincolato per l'ex attaccante della Juventus, che fino ad oggi ha mantenuto in qualche modo saldo il suo legame con i bianconeri: stanotte infatti Mandzukic ha dormito a Palazzo Parigi, noto albergo di Milano all'interno del quale Fabio Paratici chiude le operazioni di mercato della Juve. Un retroscena che sembra quasi uno scherzo del destino...