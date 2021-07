Il Corriere dello Sport svela un retroscena legato a: secondo il quotidiano infatti l'Inter avrebbe provato a inserirsi alla corsa per il centrocampista classe '98 per beffare la Juve. Sarebbe successo durante i colloqui tra l'ad Marotta e quello neroverde Carnevali, parlando di Raspadori e altri giocatori è spuntato anche il nome di Locatelli. I nerazzurri però si sono tirati indietro per i costi eccessivi dell'operazione. La Juve, invece, è determinata a prenderlo.