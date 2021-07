vedere solo bianconero. Il centrocampista del Sassuolo aspetta soltanto che la Juventus e il Sassuolo trovino l'accordo per il suo trasferimento a Torino. Il giocatore è tifoso della Juve fin da bambino, ha già respinto le proposte di Arsenal e Borussia Dortmund e ora toccherà ai due club mettersi d'accordo: l'offerta dei bianconeri è un prestito biennale con obbligo di riscatto a 30 milioni in caso di Champions, il Sassuolo vorrebbe levare le condizioni per l'obbligo e alzarlo a 40. Si tratta e si valuta, con Locatelli che aspetta solo la Juve.