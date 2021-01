La quarta punta è il grande tormentone del mercato di gennaio della Juventus, che sta inseguendo Gianluca Scamacca del Sassuolo con Edin Dzeko sullo sfondo (che però ha un ingaggio troppo oneroso). Tra i tanti profili accostati al club bianconero a inizio mese, oltre ad esempio a Fabio Quagliarella che la Juve affronterà domani da ex, c'è stato un altro centravanti dal passato juventino come Fernando Llorente, in uscita dal Napoli. Stasera Calciomercato.com ha svelato un retroscena su Llorente:Alla fine è andato all'Udinese, una squadra ideale per provare a rilanciarsi per il finale di carriera.