La Juventus ha pensato in gran segreto di prendere un attaccante sudcoreano. Il retroscena è di qualche sessione di mercato fa, quando i bianconeri si erano interessati all'attaccante classe 2001 del Valencia Kang-in Lee, che ha il contratto in scadenza nel 2022 ma ha già fatto sapere alla società di non voler rinnovare. Il ragazzo non è contento del suo ruolo in squadra, parte troppo spesso dalla panchina e sta valutando un addio già nel prossimo mercato. Chissà che non ci ripensi la Juve...