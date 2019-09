Una tripletta da sogno il giorno del debutto in Champions League col Salisburgo e i riflettori delle big d'Europa puntate su di lui. La Juventus in realtà i movimenti di Erling Haland li conosce a memoria: attaccante norvegese classe 2000, da tempo nel mirino bianconero.



IL RETROSCENA - Già un anno e mezzo fa, come riporta calciomercato.com, la Juventus si era mossa per prendere il giocatore dal Molde, club norvegese dove giocava prima trasferirsi al Salisburgo. Da una parte trattavano Cristiano Ronaldo, dall'altra il baby Haland con l'idea di girarlo a un club amico o aggregarlo all'Under 23. Prima costava cira 5 milioni, se dovesse andare avanti così il suo cartellino potrebbe lievitare anche a 50. La Juventus continua a seguirlo con interesse, nonostante ora perprenderlo ci vorrà qualcosa in più.