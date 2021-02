Dejan Kulusevski continua a lavorare da seconda punta. La duttilità è una delle caratteristiche principali dello svedese, che dal centrocampo in su può giocare in qualsiasi ruolo. E a Pirlo piace - molto - proprio per la capacità di adattarsi in più posizioni. Nella conferenza stampa di qualche giorno fa l'allenatore della Juve ha svelato che tra i due c'è stato un confronto video dopo la gara contro il Porto, per analizzare la partita dell'ex Parma a livello tattico.