Per piazzare il colpo Kulusevski la Juventus ha iniziato a lavorarci con molto anticipo rispetto alle ultime settimane prima della firma di Dejan. Secondo quanto riporta Sky Sport, il giorno decisivo per il sorpasso sull'Inter fu la sera del 23 dicembre di un anno fa, quando una cena di mercato tra il presidente dell'Atalanta Percassi e Fabio Paratici è stato il momento di svolta nella trattativa. Da lì in poi il futuro di Kulusevski andava verso un'unica direzione, fino alla firma arrivata il 2 gennaio successivo.