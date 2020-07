Sette gol e sette assist nella prima stagione in Serie A. A 20 anni. Dejan Kulusevski fa già innamorare la Juventus che, come scrive Tuttosport, voleva portarlo a Torino già un anno fa. Il club bianconero "aveva provato a prenderlo già l’estate scorsa - si legge sul quotidiano - , dopo averlo visto nella Primavera dell’Atalanta, per inserirlo nella Under 23. Kulusevski ha voluto - giustamente, ha poi dimostrato - tentare subito il salto in Serie A e visto il suo impatto Paratici a gennaio si è fiondato su di lui battendo la concorrenza delle altre grandi, a cominciare dall’Inter. Inserendolo nel processo di rinnovamento già avviato e che fa già intravedere la Juventus del futuro".