La Juventus è arrivata prima di tutti e a dicembre si è assicurata, uno dei migliori giovani in circolazione che ha avuto un impatto pazzesco alla prima stagione in Serie A. 35 milioni più bonus pagati all'Atalanta con l'esterno svedese parcheggiato in prestito a Parma anche per la seconda parte di stagione. I bianconeri hanno anticipato la concorrenza per prendere subito il classe 2000, sul quale era forte l'interesse dell'Inter ma non solo: come riporta Calciomercato.com, infatti, l'Everton di Carlo Ancelotti ha provato seriamente in extremis a soffiare il giocatore alla Juve.- L'offerta del club inglese era di quelle importanti: 30 milioni di euro più bonus importanti per portarlo in Premier,. Ancelotti ci ha provato, la Juve ci è riuscita. La Premier è solo sullo sfondo, la nuova vita di Dejan Kulusevski sarà in bianconero.