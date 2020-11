1









Dalla Svezia arriva un retroscena su Dejan Kulusevski. Secondo la stampa locale, a dicembre scorso la Juventus ha chiuso l'affare con l'Atalanta nel giro di 48 ore. I dirigenti bianconeri hanno fatto tutto in poco tempo per strappare il giocatore all'Inter che era in vantaggio per il talento svedese classe 2000. Un colpo soprattutto per il futuro ma anche per il presente: Dejan non ha sentito il salto in una big e in pochi mesi è diventato un giocatore chiave per la nuova Juve di Pirlo.