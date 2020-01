Domani sarà il Kulusevski-day in casa Juve. Lo svedese è atteso per le visite mediche dopo lo scatto decisivo dei bianconeri che hanno superato la concorrenza per prenotarlo in vista della prossima stagione. Secondo Sky Sport, Kulusevski aveva già detto no all'Inter prima dell'affondo decisivo della Juve: in passato c'è stato un incontro tra l'Inter e l'entourage del giocatore, ma non è stato trovato l'accordo economico e il giocatore non era convinto del suo ruolo nel 3-5-2 di Conte.