Quello di Mateo Kovacic è un nome che alla Continassa conoscono benissimo. Il centrocampista croato ha sfiorato più volte i bianconeri nelle ultime finestre di mercato: Max Allegri aveva speso parole importanti per lui ai tempi dell’Inter e la scorsa estate per la Juventus si è riaperta la possibilità di portarlo a Torino. Sì, perché Kovacic era irremovibile: voleva lasciare il Real Madrid e aveva inserito i campioni d’Italia in cima alle preferenze per il futuro. A quel punto però la Juve, che pure lo aveva inseguito in passato, non lo considerava più una priorità: la volontà di Paratici era cambiata e il giocatore alla fine è finito in prestito al Chelsea. Adesso l’ipotesi di un ritorno in Serie A è tornata concreta: su Kovacic sta riflettendo la nuova Inter di Antonio Conte.