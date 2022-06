Secondo La Repubblica, Kalidou Koulibaly è sempre più lontano dal Napoli. Il difensore senegalese avrebbe deciso di lasciare gli azzurri per seguire la legittima ambizione di vincere qualcosa: la Juventus lo segue da molto tempo, ma per ora è il Barcellona la squadra che sembra in vantaggio. Un affondo della società catalana potrebbe avvenire nei prossimi giorni.