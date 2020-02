Zinedine Zidane è stato vicino alla Juventus: a raccontare il retroscena è L'Equipe, che nella sua edizione odierna spiega come il tecnico del Real Madrid sia stato cercato dai bianconeri la scorsa estate, prima della firma di Maurizio Sarri. Una voce che, se confermata, farebbe dell'ex Napoli un ripiego, non la prima scelta bianconera dopo l'addio di Massimiliano Allegri, come spesso affermato dalla dirigenza. I due questa sera saranno in campo nello stesso momento: Sarri a Lione, Zidane con il suo Real contro il Manchester City.