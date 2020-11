1









In estate la Juventus ha detto no a un acquisto d'esperienza a parametro zero. Prima di trovare l'accordo con la Roma, infatti, lo spagnolo Pedro era stato offerto ai bianconeri con lo stesso contratto che poi ha firmato con i giallorossi. La filosofia della Juve però era quella di ringiovanire la rosa puntando sui vari Chiesa e Kulusevski, Pedro non rientrava nei piani della società che ha declinato la proposta virando su altri obiettivi. Sarri apprezzava lo spagnolo che aveva già allenato al Chelsea, ma soprattutto dopo l'arrivo di Andrea Pirlo la Juventus non era interessata al giocatore.