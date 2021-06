Non è solo l’Olanda di Wijnaldum e Depay, andati rispettivamente al Paris Saint-Germain e al Barcellona. Tra le fila della squadra di De Boer si sta facendo largo anche Donyell Malen, talento del PSV Eindhoven classe 1999. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante olandese è stato proposto in più occasioni alla Juventus. In questo Europeo si sta mettendo in mostra e può rappresentare una possibilità anche per i club italiani, tra cui la Juve. Assistito da Mino Raiola, per strapparlo al PSV servirà una cospicua somma di denaro.