Il mercato riserva sempre sorprese. Lo sa bene la Juve, e così il suo CFO Fabio Paratici, che ha tentato fino all'ultimo di sparigliare le carte sul tavolo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la Juve ha provato in extremis a ritentare di portare a termine lo scambio con il Barcellona tra Rakitic e Emre Can. Un'idea che non si è concretizzata, così alla fine il centrocampista tedesco è andato al Borussia Dortmund, e Rakitic è restato in blaugrana. Almeno fino alla prossima estate e mercato.