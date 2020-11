La Juventus si tiene stretta Wojcech Szczesny. E l'ha fatto capire già tempo fa, quando ha prolungato il contratto del portiere polacco fino al 2024 allontanando tutte le voci di mercato. Concrete in realtà, perché secondo quanto svelato da Calciomercato.com alcuni club si sono mossi per Szczesny ma la Juve non ne ha voluto sapere di privarsi di uno dei migliori portieri in circolazione: la società infatti non ha neanche pensato a sedersi a trattare per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.