L'italianopotrebbe tornare in Serie A. Ci sta pensando il Milan, che dopo aver preso Giroud come vice Ibra sta pensando a un profilo più giovane per l'attacco. Classe 2001, tre anni fa aveva provato a prenderlo anche la Juventus quando era in rampa di lancio con il Genoa. I bianconeri avevano dato vita a un testa a testa proprio con il Milan, ma a spuntarla è stato il Monaco che si presentò con 20/22 milioni alla porta del Genoa e portò l'attaccante a Montecarlo.