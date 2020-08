Nelle settimane scorse la Juventus aveva fatto un tentativo per Edinson Cavani, svincolato da giugno dopo la fine del contratto con il Psg. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale però il giocatore non ha voluto prendere in considerazione l'ipotesi di un trasferimento in bianconero, per il suo passato a Napoli: la famiglia dell'attaccante vive ancora lì e Cavani non se l'è sentita di andare in una delle principali rivali della sua ex squadra.