Ora è più vicino al rinnovo col Psg che all'addio, ma nei mesi scorsi il profilo di Angel Di Maria in Francia l'avevano accostato spesso alla Juventus. Non solo, secondo quanto riporta L'Equipe ci sarebbe stato un vero e proprio tentativo dei bianconeri per portare il centrocampista argentino a Torino. Tra i club di Serie A ci ha provato anche l'Inter, che si aggiunge a Juventus e Tottenham. L'Italia sfuma per El Fideo, l'Inghilterra anche. Di Maria è vicino al rinnovo col Psg, e la Juve rimane un'ipotesi ormai sfumata.