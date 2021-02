Sguardo attento e ultime indicazioni alla squadra per Andrea Pirlo nel riscaldamento prepartita di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconeri sono in vantaggio grazie al 2-1 dell'andata, ma l'allenatore della Juve sa che non possono sbagliare nulla se vogliono conquistare il pass per la finale della coppa nazionale. Come ha riportato la Rai, infatti, Pirlo in particolare si è soffermato a parlare con Juan Cuadrado e Alex Sandro, preoccupato per i pericoli che possono creare i nerazzurri sulle fasce con Darmian e soprattutto Hakimi.