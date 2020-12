Come rivela Sky Sport, Pirlo continuava a lamentarsi della sufficienza mostrata in alcuni momenti dalla Juventus della partita di ieri contro l'Atalanta, pareggiata 1-1 all'Allianz Stadium dopo essere stata raggiunta da Freuler in seguito al vantaggio firmato Chiesa. Un atteggiamento palesatosi in alcune situazioni di "morbidezza difensiva" e di poca cattiveria sotto porta (emblematica l'occasione fallita in tandem da Morata e Ronaldo nel primo tempo). E l'allenatore della Juve non nasconde il suo disappunto, seppur in maniera pacata, anche nelle dichiarazioni prima e dopo le gare.