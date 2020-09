La Juventus ha chiuso la telenovela per l'attaccante del prossimo anno riportando a Torino Alvaro Morata. Ieri l'arrivo a Torino, oggi le visite mediche in attesa della firma e del debutto che potrebbe arrivare già domenica sera contro la Roma. Intanto però La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena relativo alle mosse di Paratici, che prima di virare su Morata aveva provato in extremis un ultimo tentativo per Edinson Cavani: nel weekend un emissario bianconero ha offerto un biennale da 8 milioni netti a stagione, più 2 di bonus, all'ex Napoli e Psg, che però ne vuole sempre 12.