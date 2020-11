Come riporta Calciomercato.com, nella scorsa estate la Juventus ha ricevuto sul tavolo delle trattative un’offerta che poteva far saltare il banco, trattandosi della più alta pervenuta nella finestra in questione. Si tratta di quella inoltrata dal Leicester per Merih Demiral, pari a 35 milioni di euro. È arrivato però il secco no della dirigenza bianconera, che dopo averlo prelevato dal Sassuolo nell’estate del 2019 per 18 milioni di euro, hanno rispedito al mittente qualsiasi proposta per il promettente difensore turco, decidendo di puntarci per il futuro.