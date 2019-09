La Juve nella scorsa estate ha provato a portare Pep Guardiola in Italia. E' questo il retroscena svelato da The Athletic, secondo cui Pavel Nedved ha offerto la panchina bianconera all'allenatore del Manchetser City lo scorso marzo, dopo la partita con l'Atletico Madrid. Il tecnico catalano ha declinato la proposta, lasciando però aperta una porta per il futuro.