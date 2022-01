Sembra sia stato l'esito dello scontro diretto con il Milan - concluso senza nemmeno un tiro in porta da parte dei bianconeri - a spingere la Juve ad accelerare i tempi per Dusan Vlahovic. Lo riporta Il Corriere dello Sport, spiegando come lo spettro di una mancata qualificazione in Champions League per la prossima stagione, considerata fondamentale soprattutto per motivi economici, abbia convinto la dirigenza a "rivedere" le priorità e la redistribuzione del budget, "anticipando l'impiego del tesoretto destinato alla continuità del progetto tecnico rispetto anche ai tempi del prossimo cda". La Fiorentina, dal canto suo, in un momento complicato come quello attuale, "deve aver individuato la soluzione migliore in quella di ascoltare la proposta della nemica sportiva di sempre", per scongiurare il rischio di perdere un incasso prezioso da mettere a bilancio.