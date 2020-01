Come racconta Calciomercato.com, forse per smuovere il titubante Dortmund, la Juve nelle scorse ore aveva anche ripreso i contatti con il Barcellona per provare a imbastire per l'ennesima volta lo scambio con conguaglio tra Emre Can e Ivan Rakitic: sempre presenti i soliti ostacoli tra valutazione dei due giocatori e l'ingaggio eccessivo richiesto dal croato. Avanti tutta quindi col Dortmund, mentre il tempo scorre.